Осіб, причетних до вибуху на одному із підприємств Тернопільщини, встановлюють правоохоронці

Про спрацювання сигналізації о п’ятій ранку на території приватного підприємства в чергову частину Лановецького відділення поліції повідомив диспетчер Управління поліції охорони.

Територія огороджена та перебуває під охороною. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, сигналізація спрацювала в результаті двох вибухів. На момент ймовірного хуліганства на підприємстві працювала нічна зміна – близько тридцяти осіб.

На щастя, люди не постраждали. Фахівці вибухотехнічного підрозділу, правоохоронці та криміналісти оглянули територію. Попередньо експерти виявили два епіцентри вибухів, характерних для гранат РГД-5 та ф-1.

З місця події вилучили значну кількість металевих уламків, фрагменти запалів та інші деталі.

Усе це працівники поліції передали на експертизу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 296 частина 4 ККУ. Триває слідство.