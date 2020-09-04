Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини викрили групу працівників ГУ ДФС краю, які, зловживаючи службовим становищем, “обдурили” державу

Яку суму недоотримав державний бюджет, в результаті неправомірних дій службовців державної фіскальної служби Тернопільської області, встановлять у ході розслідування.

За попередньою інформацією, до розтрати державного майна причетні восьмеро працівників ГУ ДФС в Тернопільській області, серед яких: керівник управління, троє очільників відділів, заступники начальника управління та відділу, а також слідчий й держслужбовець.

Викрили порушників оперативники управління стратегічних розслідувань, а досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводили працівники державного бюро розслідування.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, група фіскалів, зловживаючи службовим становищем, не виконали судове рішення. Підозрювані впродовж 2015-2019 років вилучали з обігу фальсифіковані алкогольні напої та спирт. Усю цю продукцію, вагою близько шістдесяти тонн, мали передати на спеціалізоване підприємство для переробки. Проте службовці не виконали припис і як результат – держава недоотримала в бюджет кругленьку суму.

Згідно документів, які у ході розслідування найшли оперативники, усю вилучену спиртосуміш працівники ДФС начебто утилізували на приватному підприємстві. Проте це перевірять слідчі.

З’ясовують оперативники чи не потрапив алкоголь, який мав бути знищений, в торгову мережу Тернополя та області, – розповів Віталій Кравчук, заступник начальника УСР краю.

Групі оголосили підозру згідно частини 3 статті 191, частини 2 статті 28 частини 2 статті 382 КК України. Триває слідство.