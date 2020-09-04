Конкурсний відбір у лави тернопільської поліції пройшли 26 кандидатів – рішення поліцейської комісії

Співбесіда з майбутніми кандидатами на службу в різні підрозділи поліції області відбулася у четвер, 3 вересня, в приміщенні ГУНП. Це завершальний етап конкурсного відбору до лав тернопільських правоохоронців.

Набір проводився на посади слідчих, інспекторів дізнання, оперуповноважених, дільничних та їх помічників.

Перед цим хлопці та дівчата пройшли декілька етапів перевірки: тестування щодо професійних знань та умінь, військово-лікарську комісію, здавали нормативи з фізичної підготовки. З ними спілкувалися поліцейські психологи, які при відборі враховували особливості характеру кожного та здатність в подальшому успішно виконувати службові обов’язки.

Під час сьогоднішньої співбесіди члени поліцейської комісії ретельно розглядали результати попередніх етапів конкурсу, заслуховували кожного кандидата, визначали його вмотивованість до служби.

Загалом співбесіду проходили 33 особи. За результатами засідання поліцейської комісії на службу відібрали 26 кандидатів. Усі вони пройдуть відповідне навчання та фахову підготовку.