В результаті дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині травмувалося троє людей

Другого вересня на автодорозі Радивилів-Кременець-Шумськ-Остріг не розминулося два автомобіля. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Daewoo Nexia на крутому повороті в селі Бірки Шумського району не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки і виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру врізався в “Молоковоз” марки ГАЗ-53.

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої госпіталізувала пасажира з легківки.

Не роз’їхалися у Тернополі того ж дня і вантажівка Renault Magnum та Audi A6. За попередніми даними, водій великогабаритного транспорту, виїжджаючи з АЗС на головну дорогу, не пропустив легковий автомобіль. Водій іномарки не встиг загальмувати і в’їхав на швидкості під вантажне авто. Його з забоями та травмами доправили до медзакладу.

Близько 19:00 під колеса таксі потрапила одинадцятирічна тернополянка. Дівчинка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. Проте водій Mercedes-Benz C 220 не пропустив її і збив.

Дитину з закритим переломом пальця руки, з забоями ніг бригада екстреної допомоги завезла в дитячу обласну лікарню. ЇЇ не госпіталізовували.

В усіх учасників автопригод відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.