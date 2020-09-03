Неуважність стала причиною втрати більше двохсот тисяч гривень

Про шахрайство в Тернопільський відділ поліції повідомила жителька Тернополя. Жінка заявила, що втратила понад 267 тисяч гривень.

За словами потерпілої, другого вересня близько 10:30 до неї підійшли чоловік та жінка. Вони хотіли обміняти десять тисяч доларів США на гривні. Заявниця погодилася і відрахувала по курсу необхідну суму. Невідомі віддали їй долари та пішли.

Коли потерпіла вирішила перерахувати валюту, то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. З усіх стодоларових купюр лише дві були справжні, а решта – сувенірні.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 частина 3 ККУ – Шахрайство, вчинене у великих розмірах. Працівники поліції встановлюють особи шахраїв.