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Відомчі нагороди отримали п’ятеро тернопільських поліцейських

Категорія: Тернопільщина

Правоохоронців заохотили подяками Нацполіції та нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі». Нагороди поліцейським вручив начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

За успішне й сумлінне виконання службових обов’язків, підтримання публічної безпеки та порядку, високі досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки подяками Нацполіції нагородили старшого інспектора управління кадрового забезпечення ГУНП Андрія Петринку, а також  двох співробітників Тернопільського відділу поліції -  начальника сектору кадрового забезпечення Сергія Коваля та заступника начальника слідчого відділу  Михайла Вербовського.

Нагрудні знаки МВС «За відзнаку в службі» отримали начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук та старший оперуповноважений обласного управління карного розшуку Анатолій Гребінчук.

Олександр Богомол подякував поліцейським за наполегливість у виконанні службових обов’язків.

-    Отримані відзнаки – це подяка за ваш професіоналізм, старанність та щоденну роботу. Бажаю вам надалі нових звершень та високих досягнень у службі.

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