Відомчі нагороди отримали п’ятеро тернопільських поліцейських

Правоохоронців заохотили подяками Нацполіції та нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі». Нагороди поліцейським вручив начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

За успішне й сумлінне виконання службових обов’язків, підтримання публічної безпеки та порядку, високі досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки подяками Нацполіції нагородили старшого інспектора управління кадрового забезпечення ГУНП Андрія Петринку, а також двох співробітників Тернопільського відділу поліції - начальника сектору кадрового забезпечення Сергія Коваля та заступника начальника слідчого відділу Михайла Вербовського.

Нагрудні знаки МВС «За відзнаку в службі» отримали начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук та старший оперуповноважений обласного управління карного розшуку Анатолій Гребінчук.

Олександр Богомол подякував поліцейським за наполегливість у виконанні службових обов’язків.

- Отримані відзнаки – це подяка за ваш професіоналізм, старанність та щоденну роботу. Бажаю вам надалі нових звершень та високих досягнень у службі.