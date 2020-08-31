У Бучачі п’яний водій збив коляску з дитиною та спробував втекти

В реанімаційне відділення Кременецької райлікарні госпіталізували двадцятичотирирічного місцевого мешканця. Чоловік 28 серпня не впорався з керуванням мотоцикла Альфа, з’їхав з проїжджої частини дороги і врізався в дерево.

В результаті удару водій двоколісника отримав закриту черепно-мозкову травму,струс головного мозку та інші ушкодження. Чоловіка в церебральній комі з важкими травмами доправили в медзаклад.

У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

На Зборівщині не розминулися два автомобілі. На перехресті доріг Тернопіль-Львів-Рава-Руська та Почаїв-Зборів зіткнулися HYUNDAI MATRIX та DAEWOO NEXIA. За попередньою інформацією. кермувальник DAEWOO, перетинаючи головну дорогу, не надав перевагу в русі іншому транспортному засобу й спровокував автопригоду.

Внаслідок ДТП водія та пасажира HYUNDAI доправили до лікарні. Після огляду потерпілих відпустили за місцем проживання.

Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

У Бучачі п’яний водій на швидкості зачепив коляску з маленькою дитиною, а після цього врізався в кам’яний мур. Аварія трапилася 29 серпня в райцентрі близько 11 години.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та, злетівши з дороги, зачепив тата з візочком. В результаті цього коляску відкинуло. На щастя, ні однорічний малюк, ні його батько травм не отримали.

Після такого маневру автівка спинилася в огорожі. Кермувальник спробував втекти, але йому завадили люди, викликавши поліцію.

За словами правоохоронців, в крові порушника на момент ДТП було 1,3 проміле алкоголю. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції за п’яне водіння.

Останнє порушення та адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП тридцятитрирічний бучаччанин отримав два місяці тому. Проте суд закрив справу і залишив права водієві.

Чоловік знову відповідатиме у суді за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП).