Дзвінок від псевдопрацівника банку обернувся для тернополянина втратою 28 тисяч гривень. Поліцейські розшукують зловмисника

Майже щодня до правоохоронців надходять повідомлення від жителів області про крадіжки грошей з банківських карток. Потерпілі довіряють невідомим, які їм телефонують та представляються працівниками банку. Зазвичай, після такого дзвінка з карток людей зникають значні суми.

У таку шахрайську пастку потрапив житель обласного центру. На мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення про заблокування банківської картки. Тернополянин зателефонував за номером, вказаним у смсці. Незнайомець, який взяв слухавку, представився працівником фінустанови і сказав, що з картки чоловіка намагаються заблокувати невідомі.

Аби цього не допустити, співрозмовник порадив тернополянину перекинути гроші на інші рахунки. Що й потерпілий зробив через термінал. В результаті втратив 28 тисяч гривень.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину, а також вкотре наголошують не довіряти незнайомцям, які телефонують нібито з фінансових установ. Будь-які операції, пов’язані з банківськими картками, не варто здійснювати в телефонному режимі, краще підійти до найближчого відділення банку і з’ясувати ситуацію. Не повідомляйте нікому ніякої інформації про свою платіжну картку (ПІН код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль та ін.).

У будь-якому випадку проявляйте пильність при спілкуванні з невідомими і завжди намагайтеся особисто перевірити інформацію, яку вам повідомляють.