Олександр Богомол відзначив переможців пляжного волейболу на Кубок міста

Змагання з пляжного волейболу відбулися у Тернополі. Захід приурочили до Дня міста.

Серед учасників – 16 команд: 6 жіночих та 10 чоловічих. У складі кожної – двоє гравців.

Матчі відбувалися упродовж двох днів. Усі команди показали чудову гру та були націлені на високі результати.

Перемогу серед чоловіків здобули Руденко Максим (гравець команди «ДСО-ТНЕУ) та Володимир Макатуха (Тернопільський національний педагогічний університет). Чемпіонами серед жінок стали Марта Федик та Тетяна Хилюк – із команди «Галичанка-ТНЕУ-Гадз».

Нагороди переможцям вручив президент громадської організації «Федерація волейболу Тернопільської області”, начальник тернопільської поліції Олександр Богомол. Він привітав учасників змагань та побажав гравцям гарних стартів й надалі.