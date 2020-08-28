На Тернопільщині тесть зарізав зятя через побутову сварку

Алкоголь та сварка стала причиною вбивства на Теребовлянщині. Під час словесного конфлікту шістдесятирічний житель одного із сіл району поранив зятя ножем.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Андрія Купчака, в будинку, де трапилося нещастя, мешкали батько, його донька, зять та п’ятирічний онук. Пенсіонер впродовж останніх років сильно зловживав алкоголем і через це в родині виникали конфлікти. Поліція неодноразово приїжджала на виклики про сімейне насильство та сварки.

Остання суперечка завершилася летально для тридцятитрирічного родича. На момент суперечки обоє чоловіків були напідпитку. Між ними виник конфлікт в результаті якого тесть схопив зі столу кухонний ніж і наніс ним удар в область серця.

Потерпілий ще зміг вийти на вулицю і впав. На момент сварки в помешканні була й донька дебошира, але втрутитися у розбірки не змогла через травму ноги.

Пораненого чоловіка, який стікав кров’ю побачили сусіди, поклали у власне авто та поїхали на зустріч швидкій, яку одразу викликали. Проте довезти пораненого до лікарні не встигли. Чоловік помер.

Зловмисник у скоєному зізнався.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 115 частина 1 ККУ та міри запобіжного заходу.