Справу організованої злочинної групи, яка збувала наркотики по Україні, за матеріалами УСР слідчі Тернополя скерували до суду

Більше року тривало досудове розслідування щодо організованого злочинного угруповання, яке займалося масовим виготовленням та розповсюдженням наркотиків.

В ході масштабної спецоперації, яка тривала на території Тернопільської, Хмельницької та Київської областей, співробітники управління стратегічних розслідувань спільно із працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), управління патрульної поліції, управління протидії наркозлочинності, слідчого управління, управління «КОРД» та СБУ, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області, одночасно провели сімдесят обшуків.

Оперативники затримали 12 осіб, причетних до наркозлочинів. Їм усім обрали запобіжний захід тримання під вартою.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, його працівники спільно з слідчими ГУНП та детективами не один місяць документували групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала метамфетамін.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили більше кілограма наркотиків та психотропних речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, зброю, боєприпаси, готівкові кошти у національній та іноземній валюті, засоби зв’язку.

Організував незаконний підробіток тридцятип’ятирічний житель Тернополя-власник одного зі спортклубів. Його товариш підібрав спільників, які не лише розповсюджували наркотики, але й захищали підлеглих у разі будь-якого нападу.

Всі учасники угрупування – люди віком від 20 до 33 років. Вони отримували від організатора метамфетамін і займалися його продажем. За попередніми даними, у день такий бізнес приносив від 25 до 50 тисяч гривень.

Досудове розслідування згідно статті 307 частина 3 ККУ завершилося і усі дванадцять підозрюваних постануть перед судом за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи.