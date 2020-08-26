У запеклій боротьбі за лідерство в міні-футболі змагалися правоохоронці Тернопільщини

Турнір в пам’ять про загиблих під час виконання службових обов’язків майора поліції Олександра Рудика та капітана Андрія Чернятинського відбувся 25 серпня в Борщові.

На спортивному майданчику зібралися представники чотирьох команд з міні-футболу. За звання найкращих боролися правоохоронці Заліщик, Борщова, Чорткова та команда управління карного розшуку ГУНП.

Впродовж кількох годин вболівальники могли спостерігати за напруженою, але цікавою грою. Усього відбулося шість ігор по 20 хвилин кожна.

Найсильнішими у запеклій боротьбі стали гравці Борщівського відділення поліції. Представники цієї команди отримали чисту перемогу в усіх трьох матчах, здобувши дев’ять балів.

По чотири очки вибороли гравці карного розшуку та Чортківської поліції. Перемога за друге та третє місце вирішилася кількістю забитих голів.

І як результат – срібло дісталося оперативникам карного розшуку, оскільки гравці поцілили у ворота суперників 13 разів, а от третю сходинку вибороли чортківчани, забивши лише 12 м’ячів.

Переможців відзначили грамотами, дипломами та кубками.