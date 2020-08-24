Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Незалежності України

Цьогоріч відзначаємо 29-у річницю проголошення суверенітету України. За ці роки поняття незалежності набуло для кожного з нас особливого змісту. Під час творення нашої держави ми, українці, пережили чимало випробувань, які згуртували нас, об’єднали заради мирного та щасливого майбутнього наших дітей.

Те, що вчора здавалося другорядним, сьогодні – актуальне. Безумовно, нині ми розуміємо, що творення держави – наша спільна справа та обов’язок. Від кожного з нас залежить збереження єдності та розбудови вільної України.

З нагоди свята бажаю усім нам мирного неба, злагоди, спокою у сім’ях, міцного здоров’я, життєвої наснаги, нових звершень та успіхів у всіх починаннях.

Олександр Богомол,

начальник ГУНП в Тернопільській області,

генерал поліції третього рангу

