Чотири автопригоди з травмованими трапилося 23 серпня на дорогах Тернопільщини

На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська з’їхав у кювет і після цього перекинувся автомобіль марки VOLVO V40. Аварія трапилася поблизу села Озерна Зборівського району.

В результаті ДТП одного з пасажирів бригада швидкої з переломом колінного суглобу доправила до травматологічного відділення. Інший пасажир та сам кермувальник від госпіталізації відмовилися.

Слідчо-оперативній групі, яка виїжджала на місце автопригоди, водій пояснив, що на небезпечний маневр пішов вимушено. За його словами, він виїхав на узбіччя, оскільки уникав зіткнення з зустрічним транспортом, який виїхав на його смугу. Проте на узбіччі не впорався з керуванням і авто кілька разів перекинулося. Правоохоронці встановлюють усі обставини нещастя та встановлюють марку іншого авто.

Ще одну аварію з травмованими зареєстрували працівники поліції того дня у Підгайцях. Водій автомобіля Volkswagen Caddy не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і як результат – врізався в торговий кіоск, розташований на узбіччі дороги.

Із струcом та закритою травмою грудей, переломом грудини зі зміщенням в лікарню потрапила чотирнадцятилітня пасажирка з авто. За попередньою інформацією, водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На автодорозі Кременець-Тернопіль, поблизу села Плоске водій Citroen Jumpy, 1946 року народження, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Чоловіка з переломами та травмами швидка доправила в реанімаційне відділення. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

У селі Коцюбинці Гусятинського району близько 21:00 не розминулися дві іномарки – Mercedes-Benz Sprinter та Volkswagen Golf. В результаті удару до лікарні потрапили в травматологічне відділення з переломами та різано-рваними ранами водій й пасажир з Volkswagen Golf.

Кермувальника іншого транспорту також госпіталізували. Причину автопригоди встановить слідство.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.