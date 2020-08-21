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У період вихідних правоохоронці Тернопільщини нестимуть службу в посиленому режимі

Категорія: Тернопільщина

Координаційна нарада за участю представників правоохоронних органів та органів державної влади відбулася у п’ятницю, 21 серпня, в Головному управлінні Нацполіції області.  Присутні обговорили порядок взаємодії під час забезпечення публічної безпеки і порядку в святкові дні.

- З 22 серпня весь особовий склад поліції області переведений на посилений варіант несення служби, – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух. – Важливо скоординувати наші дії, налагодити комунікацію між підрозділами, щоб заходи у святкові дні пройшли спокійно та без порушень громадського порядку.

Загалом на території краю в період з 23-24 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Дня Незалежності України заплановано проведення 26 масових заходів.

Кількість поліцейських нарядів на вулицях міст та селищ буде збільшена. Нести службу правоохоронцям допомагатимуть нацгвардійці. В Головному управлінні Нацполіції області в цілодобовому режимі працюватиме ситуаційний центр.

Присутні також обговорили питання контролю за дотриманням карантинних обмежень під час масових заходів та алгоритм взаємодії для безпечного відзначення державних свят.

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