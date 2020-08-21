У ДТП на Тернопільщині травмувалося двоє людей

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися два автомобілі. Аварія трапилася 20 серпня близько 17:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen Jumpy, рухаючись в напрямку міста Заліщики, виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру іномарка врізалася в зустрічне авто ЗАЗ Сенс.

До лікарні потрапили обидвоє кермувальників. Водій Citroen від госпіталізації відмовився – у нього медики констатували забої рук та ніг, а також різані рани голови та коліна.Іншого водія – закрита черепно-мозкова травма, струс та відкритий перелом надколінника.

В учасників автопригоди відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.