У Збаразькому районі під колесами автомобіля загинув 32-річний чоловік

ДТП трапилася 19 серпня близько 21 години неподалік села Заруддя Збаразького району.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «Citroen Berlingo» наїхав на пішохода, який в темну пору йшов неосвітленою проїзною частиною дороги. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Загиблий – 32-річний житель села Решнівка Збаразького району.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.