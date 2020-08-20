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У Збаразькому районі під колесами автомобіля загинув 32-річний чоловік

Категорія: ДТП

ДТП трапилася 19 серпня близько 21 години неподалік села Заруддя Збаразького району.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «Citroen Berlingo» наїхав на пішохода, який в темну пору  йшов неосвітленою  проїзною частиною дороги.  Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події. Загиблий – 32-річний житель села Решнівка Збаразького району.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

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