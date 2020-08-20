Поліцейські Тернополя розшукують очевидців нещастя

Із закритою черепно-мозковою травмою та забиттям головного мозку 18 серпня близько 15:00 до реанімаційного відділення потрапив хлопчик, 2008 року народження.

Про травмовану дитину медики повідомили на лінію “102″.

Працівники поліції встановлюють причини нещастя, яке трапилося на вулиці Текстильній.

На одному із сайтів дописувачі стверджують, що неповнолітнього збив автомобіль, інші кажуть, що хлопчик сам врізався в стовп, катаючись на велосипеді.

Правоохоронці звертаються до мешканців краю, які бачили, що трапилося насправді, зголоситися за номером телефону 0673513837. Анонімність гарантується.