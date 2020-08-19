У Тернополі вперше відбулися спортивні ігри спецпідрозділів МВС у форматі «CrossFit»

Захід відбувся на базі управління надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, участь у ньому взяли команди кордівців та рятувальників.

Привітав учасників спортивного дійства радник міністра МВС Михайло Апостол: «Спортивні ігри серед підрозділів МВС проводиться вперше в Україні, і я гордий, що саме на Тернопільщині. Кожен з вас уже переможець, бо кожного дня в силу своїх професійних обов’язків ви рятуєте наше майно, здоров’я та життя. Але досконалості немає меж. Тому ставте перед собою великі цілі і досягайте їх».

Перевершити власні здобутки побажав учасникам ігор заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Михайло Білецький: «Щиро зичу вам сьогодні не лише продемонструвати професійні навики, а й перевершити їх. Хай це дійство стане сходинкою до вдосконалення та нових здобутків».

Керівник управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей, переконаний, такі заходи, насамперед, це популяризація професії правоохоронця та рятувальника: «Формат «CrossFit» у якому проходять організовані нами спортивні ігри – це не лише спосіб продемонструвати фізичну підготовку спецпідрозділів МВС, а й популяризувати наші професії, продемонструвати повсякденну роботу і , ймовірно, зацікавити майбутніх кандидатів на службу».

Спортивні ігри присвятили Дню Державного прапора України і синьо-жовтий стяг урочисто підняли капітани команд.

На всіх етапах спортивних ігор учасники демонстрували надзвичайну витримку та фізичну підготовку.

Один з учасників команди тернопільських кордівців каже, те, що в глядачів викликає захоплення, для його колег – повсякденна робота і щоб її виконувати тренування мають бути безперервні: «Наш підрозділ покликаний вести боротьбу з особливо небезпечними злочинцями, тероризмом, звільняти заручників, а тому фізична підготовка – щоденна складова нашої служби».

Кількагодинне спортивне дійство минуло непомітно. Кожна команда виклалася на повну, показала найдостойніші результати, а глядачі отримали незабутні враження. Усіх учасників нагородили сертифікатами та пам’ятними дипломами.