На Тернопільщині задокументовано 185 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконними посівами нарковмісних рослин

Як повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайло Димида, на даний час 45 особам оголошено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу.

Операція «Мак» триває, поліцейські щоденно фіксують факти незаконного посіву нарковмісних рослин. Станом на середину серпня на території області виявлено 185 кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за ознаками ст. 310 КК України.

-На даний час проведено 165 обшуків земельних ділянок, в результаті яких було виявлено та вилучено майже 36 тисяч рослин маку та понад півтори тисячі рослин коноплі, – розповів Михайло Димида.- 45 особам оголошено підозру за вчинення кримінальних правопорушень за ст. 310 КК України.

Нагадаємо, оперативно-профілактична операція «Мак» триватиме до кінця вересня. Мета заходу — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Згідно статті 310 Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

За незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.