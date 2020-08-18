Тернополяни втратили свої мобільні, потрапивши в шахрайську схему «дай зателефонувати»

Двоє мешканців обласного центру втратили свої дороговартісні засоби зв’язку, які передали в руки невідомим. Потерпілі намагалися допомогти, за що їм «люб’язно віддячили».

Шахрайська схема, за якою діють пройдисвіти, – проста. На вулиці до громадян підходять невідомі й просять мобільний, аби зателефонувати. Причини називають різні: закінчилися гроші, або ж розрядився засіб зв’язку. Краяни без роздумів передають в руки шахраїв своє майно, й ті за лічені хвилини зникають з поля зору потерпілих.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшли звернення від тернополян. Громадяни втратили свої мобільні телефони, передавши їх в руки аферистів. Завдані збитки вони оцінили на суму понад 5000 гривень.

За фактами шахрайства правоохоронці розпочали кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу.

Працівники поліції звертаються до мешканців краю: не забувати, що зловмисники мають на меті одне – незаконно збагатитися за ваш рахунок.

Аби уникнути такого виду шахрайства найкраще – не давати свій телефон нікому сторонньому.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».