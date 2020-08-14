468×60
468×60

Співробітники Збаразького відділення поліції викрили працівника залізниці у крадіжці дизпалива

Категорія: Кримінал

Зловмисник неодноразово зливав пальне з тепловоза, а потім продавав його. Поліцейські спіймали чоловіка на місці вчинення правопорушення – він намагався викрасти 40 літрів солярки.

Як розповів начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук, до правоохоронців  надійшло повідомлення, що працівник одного із підприємств вчиняє крадіжки дизпалива. Поліцейські перевірили інформацію. У ході проведення оперативних заходів вони встановили особу, яка здійснювала протиправне.

Зловмисника поліцейські застали на місці вчинення злочину. Чоловік після чергування, у вечірній час, зливав пальне з тепловоза. Загалом встиг перелити у каністри 40 літрів. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено ще 100 літрів дизпалива, яке він мав намір продати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *