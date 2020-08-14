Оперативники Тернополя викрили крадія електроінструментів

У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 45-річного жителя обласного центру 1975 року народження. Зловмисник вночі виніс електроінструменти з гаражного приміщення.

Повідомлення про крадіжку надійшло до поліцейських від 75-річного тернополянина. Збитки заявник оцінив у понад дві тисячі гривень.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що зловмисник проник до приміщення, зламавши замок дверей. Звідти він виніс перфоратор, болгарку та інші інструменти.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу крадія – це неодноразово судимий житель Тернополя.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні тернополянина працівники поліції виявили частину викрадених інструментів та вилучили їх.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.