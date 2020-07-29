Працівники тернопільської поліції повернули у храм на Хмельниччині викрадені ікони

Три старовинні ікони повернули тернопільські поліцейські до храму Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Петрашівка Хмельницької області. Знову звернутися до них з молитвами віряни мали змогу вже 28 липня, під час урочистої святкової літургії.

Нагадаємо, у травні цього року тернопільським правоохоронцям та працівникам прокуратури вдалось затримати семеро учасників злочинної групи, які викрадали цінності із храмів та монастирів у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. У злочинців виявили понад 500 таких творів сакрального мистецтва, більшість із яких датовані 17-19 століттями.

Як розповів старший слідчий ГУНП в Тернопільській області Назарій Туркот, поліцейські ще досі встановлюють усіх власників церковної атрибутики, вилученої під час обшуків.

Завдяки інформації, розміщеній на відомчому сайті, три ікони упізнав священник з Хмельниччини. Він одразу зв’язався з поліцейськими та разом з адвокатом вирушив на Тернопільщину.

- Ікони, які передавалися з покоління в покоління, безсоромно викрали з церкви ще в 2015 році, – розповідає настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Віктор Галкін. – Дякуючи Богу та плідній праці працівників поліції, вони повернулися. Найцінніша з них – ікона Успіння Пресвятої Богородиці, в честь якої і названо наш храм.

За професійну роботу, яка дозволила повернутися іконам до храму, а зловмисникам отримати покарання, подякувала тернопільським працівникам поліції і адвокат Юлія Кукурудза.

- Слідчі оперативно посприяли нам у поверненні церковних цінностей, – зазначила адвокат. – Щиро вдячна поліції Тернопільщини за співпрацю.

