Поліція Тернопільщини підсумувала результати оперативно-службової діяльності за перше півріччя

У Головному управління Національної поліції Тернопільщини сьогодні відбулася колегія за підсумками роботи за перше півріччя 2020 року. Головував на засіданні генерал поліції Олександр Богомол.

-Є чимало позитивних та ефективних напрацювань у роботі наших служб та підрозділів, проте завжди варто бути самокритичним, адже прорахунків теж вистачає, – зазначив Олександр Богомол.

Майже ціле півріччя поліції довелося працювати в умовах карантинних заходів через поширення коронавірусу COVID-19. Проте це не завадило тримати під контролем криміногенну ситуацію в області, не допустити її ускладнення, а на деяких напрямках покращати оперативну обстановку.

Упродовж січня-червня до Єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Тернопільській області зареєстровано майже 62 тисячі заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Аналіз кількості зареєстрованих на території області на одиницю населення злочинів загалом вказує на певне зменшення рівня злочинності.

-Попереду нас чекає ще більш напружена ситуація, адже у жовтні в Україні проходитимуть місцеві вибори. Маємо пам’ятати: поліція поза політикою – не інакше. Наше завдання – забезпечення громадського порядку, безпеки та миттєва реакція на будь які правопорушення, їх об’єктивна перевірка та розслідування, – зазначив Олександр Богомол.

Дисципліна та дотримання законності поліцейськими – ще одне важливе питання, яке обговорювалося під час колегії.

-Ми працюємо відкрито, наша робота під постійним контролем громадськості та активістів, тому жодних проявів неповаги до закону та порушення дисципліни серед наших працівників не має бути. За найменший проступок слідуватиме відповідальність, – підсумував генерал поліції. – Проте варто зауважити, що закон захищає і працівника правоохоронного органу, тому тим, хто норовить чинити спротив чи виявляти агресію щодо поліцейського теж варто пам’ятати про невідворотність покарання.