Поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування залізничної колії в Тернополі

Упродовж двох годин правоохоронці встановили особу додзвонювача та затримали його. Зловмисником виявився 30-річний житель Чортківського району.

У п’ятницю, 24 липня, близько 14 год до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу. На місце події виїжджали усі екстрені служби.

З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько пів сотні людей. Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили.

Невдовзі співробітники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками Чортківського відділу поліції встановили особу зловмисника. Неправдиве повідомлення про мінування надав 30-річний мешканець одного із сіл Чортківського району.

За словами чоловіка, таким чином він вирішив розважитися, дзвінок здійснив із мобільного товариша.

Наразі чортківчанин затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Санкція статті передбачає покарання – від двох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.