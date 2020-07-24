Повідомлення про замінування залізничної колії в Тернополі не підтвердилося

У п’ятницю, 24 липня, близько 14 год до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу. На місце події виїхали усі екстрені служби.

З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько пів сотні людей.

Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили. Інформація про замінування не підтвердилася.

Наразі правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР відповідно до ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.