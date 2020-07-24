На 50-му році життя у засвіти відійшов Микола Стасишин

Колектив Головного управління Національної поліції в Тернопільській області висловлює співчуття з приводу важкої та непоправної втрати колишнього співробітника правоохоронних органів Миколи Стасишина.

Микола Володимирович понад двадцять років життя віддав професії правоохоронця, служив у слідчих підрозділах міліції Тернопільщини, пройшов шлях від лейтенанта до підполковника.

Раптова смерть вирвала із життя доброго і щирого друга, люблячого чоловіка та батька. Пам’ять про нього житиме у наших серцях.