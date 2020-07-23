Захистити авто від крадіжки допоможе цілодобове супутникове спостереження

Крадіжки з автомобілів – один із найпоширеніших видів злочинів. Причини такої популярності: легке проникнення в автомобіль навіть при наявності сигналізації, швидкість скоєння злочину, великий діапазон збуту викраденого і недостатньо суворе покарання.

З машин викрадається практично все, що потрапляє в поле зору злочинця – демонтуються магнітоли, акумулятори, викрадаються залишені або забуті в автомобілі сумки, гаманці, мобільні телефони та інші цінні речі.

Один із простих, але перевірених, засобів, який зможе захистити від викрадення автомобіля або крадіжки з авто – послуга GPS спостереження. Поліція охорони пропонує комплексне рішення щодо організації системи охорони автотранспорту, цінних вантажів, забезпечення особистої безпеки при пересуванні – з використанням технологій супутникової навігації GPS по всій території України з виїздом наряду реагування поліції.

Технічні можливості системи дають змогу використовувати як на транспортних засобах великих підприємств, так і на приватних авто. Власники отримають змогу ефективно контролювати та координувати переміщення транспортних засобів і розраховувати на невідкладну допомогу в критичних ситуаціях.

Пропонуються такі послуги:

- спостереження за транспортом у режимі реального часу, з можливістю виведення робочого місця замовнику;

- визначення місцезнаходження автотранспортного засобу на території України з точністю до 10 м;

- перевірка історії маршрутів транспортних засобів, підрахунок швидкості руху та довжини пройденого шляху;

- дистанційне блокування систем автомобіля в разі його викрадення;

- встановлення радіо чи фіксованої кнопки “термінового виклику Поліції охорони”.

За Вашим зверненням, фахівці технічної служби поліції охорони встановлять у Вашому автомобілі систему GPS спостереження, кнопку тривожної сигналізації, та інші додаткові опції для забезпечення безпеки автомобіля чи водія. Монтаж, наладка та підключення до пульту централізованого спостереження здійснюються протягом 1-2 діб залежно від обраного типу обладнання та додаткових опцій. Після чого забезпечується цілодобове спостереження за пересуванням об’єкта та засобів тривожної сигналізації, встановлених у автомобілі. У критичних ситуаціях водій може скористатися тривожною «кнопкою» яка встановлена в автомобілі, чи радіобрелком – для виклику груп реагування поліції охорони.

У разі викрадення автомобіля, проводиться комплекс заходів по зупинці, блокування роботи транспортного засобу, та затримання зловмисника.

Для отримання консультації про послуги Поліції охорони можна телефонувати за номером телефону:

0 800 502 220 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних телефонів), а також за номерами: 0 970 502 220, 0 730 502 220, 0 990 502 220 (за тарифами мобільних операторів).

Також можна звертатися до Управління поліції охорони в Тернопільській області: (0352) 23-59-34; 067-676-54-55