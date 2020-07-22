Залишена без нагляду в Тернополі автівка виявилася власністю місцевого жителя

Зі слів тернополянина, автомобіль був залишений через несправність.

21 липня близько дев’ятої години вечора до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про залишений без нагляду по вулиці Бродівській мікроавтобус марки «Хюндай». Правоохоронці оперативно виїхали на місце події разом з іншими екстреними службами.

-На даній ділянці дороги було зупинено рух транспорту, автомобіль огороджено, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. – Дані заходи проводилися з метою безпеки, адже тоді ще не було відомо кому належить авто і причина його залишення.

Вибухотехніки спільно зі слідчими в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за частиною 1 статті 263 ККУ, примусово відчинили транспортний засіб і здійснили огляд на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Вибухівки знайдено не було.

Згодом з’ясувалося, власником автомобіля є мешканець обласного центру. Проведеними заходами працівники поліції встановили його місце знаходження та доставили до міського відділу поліції. Зі слів чоловіка, того дня він використовував мікроавтобус у власних цілях, проте на вулиці Бродівській автівка вийшла з ладу. Увімкнувши аварійний сигнал, чоловік залишив автомобіль.

Поліцейські провели з власником автомобіля профілактичну бесіду, також щодо нього складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 122 КУпАП .

У зв’язку з терористичним актом, що стався у Луцьку, та чисельними повідомленнями про замінування об’єктів у інших містах України, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Для своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам, згідно вказівки керівника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, у Тернополі додатково організовано роботу двадцяти поліцейських нарядів, котрі несуть службу у місцях скупчення людей та транспортних засобів.