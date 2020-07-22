На території Тернопільської області триває спецоперація «Мак»

Профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення незаконних посівів снодійного маку та конопель, запобігання фактам незаконної торгівлі наркотичною сировиною та її транспортування, документування злочинної діяльності злочинних груп наркоділків та окремих осіб, які причетні до наркобізнесу – основна мета спецоперація під умовною назвою «Мак», яка триває на Тернопільщині.

З початку проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками поліції здійснено понад 6000 обстережень, як сільськогосподарських підприємств, так й присадибних ділянок.

Правоохоронці задокументували 133 факти, з них: 118 – посіви маку та 15 – конопель. У ході відпрацювань поліцейські-оперативники вилучили близько 15135 рослин маку та 1050 –коноплі, а також більше 1,5 кг марихуани.

Найбільшу кількість фактів незаконних посівів зареєстровано у Зборівському районі – 21, Гусятинському – 18, Бережанському – 11 та по 10 в Бучацькому й Кременецькому районах.

Поліцейські наголошують, що за вчинення даного роду злочину передбачена кримінальна відповідальність й правопорушникам загрожує сплата чималої суми, арешт чи обмеження волі на певний строк.