У пошуках краденого скутера оперативники виявили посіви канабісу

Оперативна робота над розкриттям незаконного заволодіння скутером дала змогу розшуківцям не лише встановити особу зловмисника та розшукати транспортний засіб, а ще й запобігти злочинам, пов’язаним із незаконним обігом наркотичних речовин.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про угон скутера звернувся житель обласного центру. Зі слів чоловіка, двоколісник поцупили вночі зі стоянки поблизу будинку, де він мешкає.

До розкриття злочину були залучені розшуківці, кінологи, співробітники роти поліції особливого призначення.

-У ході оперативних заходів нам вдалося встановити особу зловмисника. Викрадачем виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 53-річний житель обласного центру, – розповів начальник сектору карного розшуку Тернопільського відділу поліції Андрій Подусовський.- З’ясувалося, зловмисник встиг продати крадений скутер жителю одному з сіл Збаразького району.

Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, поліцейські навідалися до обійстя збаражчанина. Проте оперативний інтерес викликав не лише двоколісник, який поліцейські вилучили, а й нарковмісні рослини, що їх на присадибній ділянці вирощував покупець краденого.

Результат оперативних заходів – два кримінальні провадження: одне – щодо жителя обласного центру за незаконне заволодіння транспортним засобом (частина перша статті 289 ККУ), інше – щодо мешканця Збаражчини за незаконне вирощування снодійних рослин (стаття 310 ККУ). Досудове розслідування триває.