Пухнастий друг зі Сходу: правоохоронці привезли маленькому тернополянину омріяну собаку

Після двомісячного несення служби в зоні операції об’єднаних сил, в щасливі обійми рідних повернувся зведений загін поліцейських Тернопільщини, на зміну яким нещодавно поїхали колеги. Як зазначив командир загону Віталій Цап, поставлені керівництвом завдання щодо протидії злочинним проявам, бійці виконали належно та сумлінно.

Зустрічали правоохоронців колеги по роботі, друзі та рідні. Та найбільше світилися очі у маленького тернополянина Сашка Леськіва.

Хлопчику поліцейські привезли зі сходу омріяного друга – собаку. Оголошення про пошук господарів для цуценят, котрі народилися на східних рубежах, побачила у соцмережі мама хлопчика. Жінка одразу зголосилася забрати одне цуценя для сина. Працівники зведеного загону допомогли їй здійснити задумане.

Білого пухнастого друга бійці передали хлопчику. Він на знак вдячності приніс правоохоронцям солодощі. Однак, ніщо так не порадувало працівників поліції, як щира дитяча посмішка та захоплення на обличчі у другокласника, коли він узяв цуценя на руки та пригорнув до себе. Джим отримав нову родину.