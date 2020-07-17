Поліцейські Тернополя впродовж 20 хвилин розшукали та повернули батькам зниклу дитину

Отримавши повідомлення про зникнення малолітньої дитини, співробітники Тернопільського відділу поліції зреагували оперативно та розшукали хлопчика. Щодо його батька, який відпустив свого сина гуляти самого, правоохоронці складуть адмінпротокол.

Повідомлення про зникнення 9-річного хлопчика надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції у п’ятницю, 17 липня, від жителя обласного центру. Чоловік розповів, що його син пішов у парк гуляти з собакою та додому не повернувся. Хлопчик не мав із собою телефону і розшукати його самостійно батько не зміг.

На пошуки дитини залучили 4 поліцейських екіпажі. Дитину співробітники міського відділу поліції знайшли у парку. На щастя, з хлопчиком усе гаразд, жертвою злочинних посягань він не став. Правоохоронці передали малолітнього батькам, а також провели профілактичну бесіду з ними.

З’ясувалося, малолітній неодноразово ходив гуляти без нагляду дорослих.

Щодо батька співробітники поліції складуть адмінпротокол за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Правоохоронці звертаються до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти дітям уваги, цікавитися їхнім дозвіллям, не відпускати гуляти на вулицю самих без нагляду дорослих. Не зайвим буде навчити дітей правил безпеки при спілкуванні з незнайомцями.