Оперативники Тернополя затримали чоловіка, підозрюваного у грабежах та крадіжках

Грабіж та крадіжку інкримінують правоохоронці Тернополя раніше судимому місцевому мешканцю. Чоловік два місяці тому вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Проте після звільнення повернувся до старого незаконного промислу.

Шістнадцятого липня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що невідома особа на центральному ринку з її сумочки викрала гроші та банківську картку. Наздогнати злодія потерпіла не встигла, він “загубився” між перехожими.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадці, тернополянка описала підозрюваного. Опис грабіжника співпав з чоловіком, який напередодні обікрав продавця на ринку. Підприємець на кілька хвилин відійшла з робочого місця, вхід перегородила. Проте зловмисник заліз в кіоск та виніс з нього вісім тисяч гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами оперативники вийшли на слід підозрюваного. Злодій намагався розрахуватися викраденою банківською карткою в магазині, але не знав пін-коду.

Сорокаоднорічного підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК. За скоєне він відповідатиме у суді згідно статей 186 частина 2 та 185 частина 2 ККУ. Триває слідство.