Допоможіть встановити особу чоловіка, який загинув на залізничній колії

Уже п’ять місяців правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, якого збив потяг. Залізнична аварія трапилася десятого лютого о 21:29. Про нещастя на лінію “102″ повідомив машиніст електрички, яка проїжджала цим шляхом.

Потерпілий знаходився на рейках між станціями Цебрів-Озерна Зборівського району. При попередньому огляді тіла експерт зазначив, що травми характерні удару поїздом. Ймовірно чоловік йшов в попутному напрямку із залізничним транспортом та не встиг вчасно відійти. В результаті удару він загинув на місці події.

На момент нещастя при загиблому не було документів, жодних даних у базі про невідомого також нема, а тому правоохоронці сподіваються, що можливо хтось впізнає речі загиблого і допоможе встановити його особу.

На вигляд чоловікові 40-50 років, середньої тілобудови, зростом приблизно 170 сантиметрів. Волосся коротке, сиве. На тілі судмедексперт виявив шрам від апендициту.

Був одітий в светр бірюзового кольору, сіру кофту з капюшоном, трикотажний светр синього кольору з чорними та червоними смугами, сині джинси та вишневі кросівки.

Якщо хтось не дочекався додому родича чи давно не бачив знайомого, який мав схожий одяг, зверніться на лінію “102″ або за номером +380 68 624 3021. Анонімність гарантується.