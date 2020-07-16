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У реанімацію після автопригоди потрапила пенсіонерка з Бучаччини

Категорія: ДТП

Вісімдесятитрирічна жінка опинилася під колесами іномарки. Аварія трапилася 15 липня близько 12:53.

Водій автомобіля BMW, рухаючись заднім ходом, не врахував дорожньої ситуації і збив пенсіонерку – жительку села Підлісся. За попередньою інформацією, потерпіла переходила проїжджу частину дороги в недозволеному місці.

Жінку з підозрою на відкриту черепно-мозкову травму госпіталізували в реанімаційне відділення. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.

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