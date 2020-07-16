Нетяжкі злочини розслідуватимуть дізнавачі

Легкі тілесні ушкодження, керування транспортним засобом у стані сп’яніння та інші нетяжкі злочини та злочини середньої тяжкості відтепер розслідуватимуть працівники органів дізнання. За слідчими залишаться вбивства, розбої, грабежі – злочини, які підпадатимуть під категорію тяжкі та особливо тяжкі.

З 1 липня вступив у дію закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Цей закон дозволяє підрозділам дізнання працювати на повну потужність.

В Головному управлінні Нацполіції Тернопільщини створили Сектор дізнання. Його очолив майор поліції Андрій Гожій.

- Вже створений відповідний підрозділ в обласному апараті та органи дізнання у кожному районі. Крім того, буде дозволено здійснювати дізнання по окремих категоріях проваджень для представників служб превенції — це патрульні, дільничні. Дізнання здійснюватиметься по спрощеній процедурі, де не потрібно проводити серйозні експертизи, які можуть затягнути слідство.

До 1 липня будь-яке кримінальне правопорушення кваліфікувалося як злочин. Тепер протиправні вчинки діляться на проступки та злочини. Закон про кримінальні проступки дозволяє розслідувати нетяжкі злочини за спрощеною процедурою. Раніше лише слідчі могли здійснювати досудове розслідування стосовно кримінального правопорушення. Тепер слідчі зможуть сконцентруватися на розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, а розслідувати кримінальні проступки будуть дізнавачі.

- Найбільш поширеними видами кримінальних проступків стануть крадіжки без кваліфікуючих ознак, спричинення легких тілесних ушкоджень та шахрайства, незаконне поводження з наркотичними засобами без мети збуту тощо. Досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання будуть здійснювати як штатні підрозділи дізнання, так і уповноважені особи інших структурних підрозділів відділів і відділень поліції», – зазначив очільник підрозділу.

За словами Андрія Гожія, розслідування кримінальних проступків буде проводитися у скорочені строки — не більше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру чи затримання. В інших випадках – до одного місяця. Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, здійснюється не більше ніж на 3 години з моменту фактичного затримання. Суд, отримавши обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку, має протягом 5 днів призначити судовий розгляд.

Дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності. Втручання в діяльність дізнавача осіб, які не мають на це законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.