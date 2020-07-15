Ні автівки, ні грошей: мешканця Козівського району ошукав інтернет-шахрай

Понад 78 тисяч гривень завдатку за автомобіль перерахував невідомому житель Козівського району. Проте після того, як гроші опинилися на рахунку зловмисника, той відключив свій телефон. Потерпілий звернувся за допомогою до працівників Козівського відділення поліції.

Як розповів заявник, на одному із популярних сайтів він знайшов оголошення про продаж автівки. Зв’язався з продавцем, обумовили деталі оборудки. Незнайомець пообіцяв козівчанину допомогти придбати автомобіль за кордоном та переправити його на Україну. За свої послуги захотів завдаток. Потерпілий погодився.

Упродовж двох днів козівчанин частинами перекидав кошти на банківський рахунок, який продиктував йому зловмисник. Загальна сума – понад 78 тисяч гривень. Вже після останньої транзакції заявник не зміг дотелефонуватися до продавця – абонент був поза зоною досяжності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські встановили, що зловмисник створив фейкове оголошення, використавши реальні дані одного із продавців сайту. Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину.

Аби не потрапити у подібну ситуацію, варто проявляти пильність та не довіряти незнайомцям. У жодному разі не перераховувати кошти наперед. Оплату слід робити лише після огляду та отримання товару.