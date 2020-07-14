На городі біля хати чортківчанин облаштував незаконне городництво

Незаконне хобі опанував на Чортківщині місцевий мешканець. Чоловік на присадибній ділянці вирощував заборонені речовини.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак-2020″ працівники Чортківського відділу поліції отримали інформацію про те, що в одного із жителів району на присадибній ділянці росте конопля.

За словами керівника місцевого відділу поліції Анатолія Мельника, правоохоронці навідалися в оселю тридцятичотирирічного жителя Чорткова. Як стало відомо, чоловік на присадибній ділянці облаштував невеличку ферму з вирощування коноплі. Частина нарковмісних рослин була висаджена уже в ґрунт, а молоді пагінці ще росли в горщиках.

У ході перевірки оперативники вилучили 630 рослин коноплі. В будинку підозрюваного правоохоронці знайшли близько кілограма уже висушеного канабісу, готового для вживання, а також два пістолети для відстрілу гумовими кулями, набої й банку з порохом.

Усе це слідчі передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Чортківчанин зізнався, що рослини вирощував для власного вживання, а зброю купив свого часу для самозахисту.

За порушення закону чоловік відповідатиме у суді за двома статтями кримінального кодексу України: 310 частина 2 – Посів або вирощування снодійного маку чи конопель та 263 частина 1 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Триває слідство.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні проводиться оперативно-профілактична операція «МАК-2020», яка триватиме до 24 вересня. Мета цієї операції — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Поліцейські закликають громадян не бути байдужими і повідомляти про відомі їм насадження наркотичних рослин.