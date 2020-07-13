Обманом довідатися “фінансову” інформацію: аферисти й надалі викрадають гроші з банківських карток

Попереджений – значить озброєний. Ця приказка, на жаль, відома не всім мешканцям області, бо ж тисячі застережень у соцмережах, пресі та інтернет-виданнях не діють. Люди продовжують допомагати красти власні гроші.

Втратила за класичною шахрайською схемою 30 тисяч гривень мешканка Тернополя. Жінці зателефонували та розповіли, що картку заблокували у банку через підозрілі спроби зняти гроші з рахунку, тож тепер її слід знову авторизувати. Така «послуга» завершилася втратою усього залишку, а жертва сама допомогла їх перевести на інший рахунок.

А мешканець Зборівщини навіть не перевіривши строки дії картки, які чітко вказані на ній, взявся допомагати невідомому додзвонювачу продовжити термін користування рахунком. Свої ж 13 тисяч гривень він за вказівкою псевдобанкіра перевів на інший рахунок. Аферист запевнив що як тільки термін користування карткою поновиться, гроші автоматично повернуться. На жаль, чуда не сталося.

Простий спосіб уникнути подібних проблем – самому перевірити все в банку. На кожній картці є безкоштовний номер гарячої лінії, де кожному нададуть допомогу. Зайдіть в будь-яке відділення банку, розкажіть про проблему і вас проконсультують справжні працівники.

БУДЬ-ЯКІ фінансові операції по телефону не проводить жоден працівник банку. Якщо вам таке пропонують – це однозначно телефонують шахраї!