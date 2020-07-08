Поліцейські Тернополя затримали викрадача автомобіля

Про крадіжку автомобіля марки ВАЗ-2101 на лінію “102″ повідомив житель Тернополя. Злочин трапився в ніч з шостого на сьоме липня. За словами потерпілого, близько 00:15 він почув шум битого скла. Виглянув у вікно й побачив, що в салоні його автомобіля перебуває стороння особа. Запобігти злочину не встиг, оскільки злодій завів автомобіль і поїхав.

Про крадіжку тернополянин одразу повідомив в поліцію. Розмір збитків оцінив в 52 тисячі гривень. Він описав викрадача.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадці, оперативники змогли встановити особу підозрюваного. Це – раніше неодноразово судимий за грабежі, крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень житель села Настасів, 1984 року народження.

Дану особу затримали згідно ухвали суду щодо ще одного кримінального провадження, в якому фігурує підозрюваний.

Місце знаходження автомобіля правоохоронці встановили фактично через годину після звернення. Невідомий в першій ночі на території гаражного кооперативу підпалив авто, а вогнище помітили жителі села Петриків. Рятувальники, які виїхали на виклик, пожежу загасили, але авто згоріло.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що спалене авто належить заявнику.

У скоєному підозрюваний зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статей 194 частина 2 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна та 289 частина 1 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває слідство.