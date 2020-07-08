Начальник поліції Тернопільщини з робочим візитом відвідав Бережанщину

Спільний виїзний прийом громадян у Бережанському районі провели начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол та голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Керівники області не лише зустрілися з громадянами, а й проінспектували роботу місцевих правоохоронців.

На особисту зустріч з керівником ОДА та обласної поліції, на якій також були присутні голови райдержадміністрації, районної та міської рад, прийшло чимало людей. Хтось – з особистими питаннями, інші, аби донести проблеми громадськості. Голова ОДА Володимир Труш запевнив, що жодне звернення не залишиться поза увагою і люди отримають належне реагування.

- Частина звернень буде вирішена найближчим часом, частина – потребує додатково вивчення для їх ефективного вирішення. Це і цивільно-правові відносини, виділення земельних ділянок, ремонт дороги, сусідські відносини.

Стосувалися питання і роботи правоохоронців. Люди цікавилися ходом розслідування кримінальних справ та роботою поліцейських. Олександр Богомол пообіцяв скерувати кримінальні провадження до Головного управління Нацполіції в області, аби досвідчені фахівці допомогли у їх розслідуванні.

- Сподіваюсь, люди отримають об’єктивні відповіді та допомогу зі сторони поліції Бережанського району.

Володимир Труш та Олександр Богомол відвідали місцевий відділ поліції. Оглянули частково оновлену після ремонту адмінбудівлю відділку, чергову частину, ізолятор тимчасового тримання, перевірили роботу удосконаленої системи відеоспостереження.

Такі зустрічі очільники області планують проводити і в інших районах краю.