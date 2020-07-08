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Кременецькі оперативники розшукали зловмисника, котрий викрав з аптеки благодійну скриньку

Категорія: Кримінал

kradigkaУ вчиненні злочину співробітники Кременецького відділу поліції підозрюють 41-річного жителя Почаєва.

Повідомлення про крадіжку скриньки з пожертвами, яка була встановлена в одній з аптек Почаєва, надійшло від працівниці закладу. Гроші в ній призначалися для лікування хворих дітей.

Правоохоронці опитали працівницю аптеки та свідків події, встановили прикмети зловмисника. Причетним до протиправного виявився 41-річний місцевий житель.

Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Благодійні кошти він встиг витратити на власні потреби.  Яка була сума в  скринці, зловмисник не зізнається.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителя Почаєва слідчі кваліфікують за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).  Триває досудове розслідування.

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