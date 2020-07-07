Тернопільські спецпризначенці навчалися діяти злагоджено в екстремальних ситуаціях

Комплексне оперативно-тактичне заняття за участю спецпідрозділів поліції відбулося на базі управління «Корпус оперативно-раптової дії» в Тернопільській області. Злагодженість дій в типових та екстремальних ситуаціях відпрацьовували співробітники роти поліції особливого призначення, управління «КОРД», підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції, та бійці роти «Тернопіль».

Комплексне заняття з елементи фізичної підготовки та практичної стрільби для працівників спецпідрозділів проводилося вперше за ініціативи керівництва Головного управління Нацполіції області. Мета – вдосконалити та підвищити професійні навики спецпризначенців.

Спецпідрозділи поліції залучають до здійснення спеціальних операцій із захоплення небезпечних злочинців, звільнення заручників, надання силової підтримки іншим службам поліції, в тому числі й під час проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів. Від злагодженості та рівня підготовленості поліцейських залежить успішність виконання службових завдань.

Під час заняття правоохоронці не лише відпрацьовували алгоритм спільних дій в типових та екстремальних ситуаціях, а й змагалися за звання кращого підрозділу спеціального призначення. Бійці демонстрували витривалість, фізичну підготовку та навики практичної стрільби.

Найкращий результат показали співробітники «КОРДу». На другій сходинці – співробітники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції. Третє місце виборола команда роти поліції особливого призначення.

За словами начальника управління КОРД у Тернопільській області Дмитра Болтяна, комплексні заняття необхідні для того, щоб перевірити готовність особового складу, побачити слабкі місця і врахувати їх у подальшій підготовці та під час виконання спецзавдань. Планується, що й надалі навчання будуть проводитися на постійній основі щомісяця.