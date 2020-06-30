Дві смерті та четверо травмованих – такі результати дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині

Чотири автопригоди в яких загинули та травмувалися люди зареєстрували правоохоронці на дорогах Тернопільщини минулими вихідними.

27 червня на повороті до села Стриївка Збаразького району перекинувся автомобіль таксі. Керував транспортним засобом марки ВАЗ-21015 житель району, 1974 року народження.

Аварія трапилася на автодорозі Збараж-Стриївка близько 9:00. За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Кермувальник отримав травми несумісні з життям.

У неділю, 28 червня, на перехресті доріг Тернопіль-Львів-Рава-Руська та об’їзд Тернополя не розминулися Toyota Corolla та автопоїзд в складі сідлового тягача DAF.

В результаті удару до лікарні з забоями, переломами та кровотечею госпіталізували водія та пасажира з іномарки.

Ще одну автопригоду того дня зареєстрували правоохоронці в селі Лосятин Кременецького району. Водій автомобіля Audi A4 на автодорозі Почаїв-Тернопіль не впорався з керуванням та злетів в кювет.

До лікарні з травмою хребта потрапив пасажир іномарки. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

30 червня о 3 ранку на автодорозі в селі Лішня Кременецького району п’ятдесятидев’ятилітній водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та врізався в дерево. Його з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а от пасажир іномарки від отриманих травм загинув на місці події.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.