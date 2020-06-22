Про що Вам говорить початок літнього сезону? Про відпочинок? А нам – про збільшення квартирних крадіжок

Квартирні крадіжки – один з найпоширеніших видів злочинів. Орієнтовно щохвилини в Україні обкрадають квартиру. Сучасні злодії стають професійнішими і громадяни самостійно не в змозі захистити помешкання від непроханих гостей. Саме тому найдієвішим способом захисту помешкання є охоронна сигналізація поліції охорони.

У літні місяці кількість незаконних проникнень до помешкань громадян та крадіжок з них у середньому збільшується на 60-70відсотків. Але, як показує практика, там, де встановлена охоронна сигналізація поліції охорони – ймовірність обкрадання квартир знижується практично до нуля.

Пультова охорона квартир здійснюється в цілодобовому режимі, а при отриманні тривожних сповіщень за лічені хвилини забезпечується прибуття озброєного наряду поліції охорони.

Для усіх, хто турбується за безпеку своєї оселі поліція охорони пропонуємо вигідні умови: встановити охоронну сигналізацію у розстрочку до 6 місяців та без відсотків. Також можна замовити охорону помешкання лише на період вашої відсутності вдома. Встановлення та оренда обладнання – безкоштовна, ви сплачуєте лише абонентську плату!

Нехай Ваш відпочинок буде безпечним!