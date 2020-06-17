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Правоохоронці розшукують зниклу пенсіонерку

Категорія: Увага! Розшук!

Зникла з дому та не повернулася жителька Тернополя, Мазур Тетяна Андріївна, 1944 року народження. Про відсутність матері в Козівське відділення поліції повідомила донька.

Вона повідомила, що мама зареєстрована у Тернополі на вулиці Білогірській, 18Б. Проте останніх три місяці мешкала на дачі в селі Денисів.

16 червня близько 9:30 пенсіонерка вийшла з дому і не повернулася. Була одягнута в сині джинси та темну кофту з капюшоном.

Родичам казала, що поїде до Тернополя. Жінка хворіє на розлади пам’яті. Раніше неодноразово намагалася втекти.

Якщо хтось впізнав дану особу або знає про її місце перебування, телефонуйте на лінію “102″.

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