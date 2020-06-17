На Тернопільщині під час зливи зіткнулося чотири автомобіля

П’ятдесятидев’ятилітній житель Підволочиського району загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Загиблий – водій автомобіля ВАЗ-2106.

Автопригода з потерпілими трапилася 16 червня близько 22:10 в селі Кам’янки на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

За попередньою інформацією, кермувальник легківки ВАЗ, рухаючись зі сторони Тернополя, на перехресті пригальмував, аби здійснити поворот ліворуч.

В цей час за цим автомобілем рухалося ще два транспорти. Водій вантажівки MAN, аби уникнути зіткнення, з’їхав у кювет, а мікроавтобус Peugeot Boxer за інерцією врізався в легківку. В результаті цього ВАЗ викинуло на смугу зустрічного руху, де він протаранив ще й вантажний автомобіль DAF.

Кермувальник ВАЗу загинув на місці події. Його пасажири та інші учасники автопригоди, на щастя, не постраждали. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. Водії попередньо тверезі. Проте в них відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.