Кожна четверта пожежа в Україні, згідно статистичних даних, виникає в результаті несправності або порушення правил експлуатації електричних установок.

До 70 відсотків цих несправностей виникає внаслідок коротких замикань в електричній мережі.

У зв’язку із цією проблемою та для допомоги встановлення причин виникнення пожеж у процесі їх дослідження в Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України отримали право на проведення нового виду експертної діяльності – «Дослідження провідників із ознаками короткого замикання».

- Цей вид дослідження допомагає при написанні пожежно-технічної експертизи, оскільки він дає нам можливість встановити істинну причину пожежі: чи сталася в результаті короткого замикання, чи ні, – розповів головний судовий експерт-вибухотехнік Тернопільського НДЕКЦ МВС України Тарас Семенина.

Для встановлення відповідності первинного чи вторинного короткого замикання проводиться ряд важливих процесів серед яких – судова металографічна експертиза.

- В процесі дослідження, після того, як до нас надходять електричні провідники, ми зачищуємо їх різними хімічними реактивами, а після того доводимо до ідеальної шліфовки метал. А вже згодом ми дивимося за допомогою металографічного мікроскопу на саму структуру металу.

Саме структура металу дозволяє експертам зрозуміти чи коротке замикання відбулося до пожежі і стало причиною загоряння, чи в результаті дії високих температур.

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання проводиться за зверненням як юридичних, так і фізичних осіб.